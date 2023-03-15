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Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к Павлу Воле в день рождения

Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к Павлу Воле в день рождения Фото: Instagram/liasanutiasheva
Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram видеопоздравление супруга Павла Воли с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Юмористу 14 марта исполнилось 44 года.

Утяшева уточнила, что дочь подарила папе картину, а сын – "отжималки".

"Твой папа, как когда-то в детстве, встал пораньше, вставил свечи в торт и зажег их. Для нас счастье, когда ты радуешься, как ребенок. Сегодня мы все рядом, как ты и мечтал. Самый лучший папа, муж, сын и друг! Я люблю тебя!"Ляйсан Утяшева

Павел Воля и Ляйсан Утяшева состоят в браке с 2012 года.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что Павла Волю могут засудить за шутку из очередного выпуска Comedy Club, где он использовал фото казахстанки Балаусы Толеген и нелестно о ней высказался.

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