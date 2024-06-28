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Павел Воля нежно поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения

Павле Воля поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 18:09 Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
45-летний российский ведущий Павел Воля через социальные сети поздравил свою супругу, 39-летнюю Ляйсан Утяшеву, с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он отметил, что каждый год пишет ей стихи, но в этот раз решил написать текст от души.

"Я тебя люблю. Я тебе благодарен. Я не хочу даже представлять, какой бы была жизнь без тебя. Не хочу ни одной минуты, когда тебя нет рядом. Наш дом наполнен твоим смехом. Ты так смешно ругаешься. У тебя самые крутые идеи. Твоя энергия заполняет все. Ты – самая любящая и ответственная мать. Ты – маленькая девочка. Как ты стесняешься, скромничаешь, это самое милое, что может быть на свете. Твоей любви хватает на каждого из нашей большой семьи. Мы все это чувствуем", – написал комик.

Также он отметил профессионализм супруги.

"Ты очень упорная. Тебя не остановить. Какая ты в работе!!! Профи. Талант. Четкость. Танец на грани совершенства. Одно наслаждение наблюдать и учиться у тебя", – отметил Павел.

В конце он отметил, что ценит ее доброту и желает ей не беспокоиться ни о чем.

"Ты добрая, но тебя нельзя обижать. И я не завидую тому, кто решил тебя обидеть. Здесь нас двое, и я не завидую ему вдвойне. Ты можешь обнять весь этот мир. Тебе жалко каждого. Ты помогаешь больше, чем можно представить. Ты даришь хорошее просто так и ничего не ждешь взамен. И да, ты – самая красивая женщина во всей Вселенной. Каждую минуту. И если бы меня много лет назад попросили описать девушку моей мечты, я не смог бы написать этот текст. Потому что даже не мог бы представить, что бывают такие, как ты. А их и нет. Потому что есть ты. И ты такая одна. С днем рождения, птица! Лети, расправив крылья. Твой полет – лучшее зрелище на этой планете. Храни тебя Господь. Не беспокойся ни о чем. Я рядом". Павел Воля

Павел Воля решил поделиться новостью с подписчиками. Он заявил, что выпустил новый трек под названием "Реки", который он также посвятил Ляйсан Утяшевой.

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