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Какая пищевая привычка повышает вероятность развития рака

советы, врач Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев рассказал о распространенной пищевой привычке, которая повышает вероятность развития рака, сообщает Zakon.kz.

По его словам, изменение этой привычки поможет исправить ситуацию.

"Мы со слезами на глазах встречаем этих пациентов. Потому что, например, 95% случаев развития рака толстой кишки можно предотвратить. Вот красное мясо. Процесс пищеварения после этого продукта не всегда адекватно протекает. Остаются продукты брожения, которые как раз поддерживают хроническое воспаление в кишке. Мясо рекомендовано есть не чаще, чем раз в неделю. Лучше уйти в сторону рыбы", – сказал врач в интервью на YouTube-канале "Первый медицинский канал".

Кроме того, Карасев отметил, что другой ошибкой пациентов в выявлении рака является безусловная ориентация на онкомаркеры. Специалист заявил, что никакие анализы на доклиническом этапе не могут быть очень информативными, хотя в последнее время в медицине наметилась положительная тенденция по раннему выявлению онкологий, связанных с ЖКТ.

Ранее ученые заявили, что уже существующие препараты могут привести к снижению смертности от рака шейки матки на 35%. Они назвали свои результаты крупнейшим прорывом в лечении этого заболевания за последние 20 лет.

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