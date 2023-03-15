Алматинский школьник пожаловался министру на тесный кабинет музыки

Школьник из Алматы обратился с просьбой к министру культуры и спорта о расширении студии в школе-интернате им. Куляш Байсеитовой, сообщает Zakon.kz.

Ученик 5 класса Ассамад Ауелбек рассказал министру, что кабинет для занятий на музыкальных инструментах тесноват, и попросил предоставить более просторную студию.



Асхат Оралов отметил, что вопрос будет взят на его контроль и добавил, что в этом году школе дополнительно будет выделено более 250 миллионов на приобретение новых музыкальных инструментов и другие нужды учебного заведения.

Также учащиеся начальных классов будут обеспечены горячим питанием.





Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в Алматы проверил на безопасность школьные автобусы. Пилотный проект "Школьный автобус" запустили в этом году для 7,7 тыс. детей. Маршруты автобусов разработаны таким образом, чтобы охватить как можно больше учащихся подвозом до школы.