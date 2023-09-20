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Алматинский школьник "побил" нового министра туризма и спорта

тренировка Фото: скриншот видео
7-классник спортивной школы Алматы провел тренировку по боксу вместе с министром туризма и спорта Ермеком Маржыкпаевым, сообщает Zakon.kz.

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Как отметили в пресс-службе министерства, ученик Республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в микрорайоне Шанырак Бейсебек Сарым занимается боксом и в ходе встречи с министром продемонстрировал свою готовность.


Уточняется, что министр посетил спортивные учреждения Алматы, ознакомился с их материально-технической базой, актуальными вопросами, пообщался с преподавателями и тренерами.

Также он встретился с Канатом Жолдасбаем, отцом Ризабека Айтмухана, который стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе. Министр поздравил с золотым призом чемпионата мира в Белграде и поблагодарил за воспитание чемпиона.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и спорта преобразуют в Министерство туризма и спорта.

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Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Алматы
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