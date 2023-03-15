В Казахстане будет введена система выборности судей

Сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект "О судебной системе и статусе судей" заявил, что сегодня судьи боятся правоохранителей, которые могут собирать данные о них и личной жизни, сообщает Zakon.kz.

В Сенате в двух чтениях одобрили законопроект "О судебной системе и статусе судей". Одной из новелл документа стала защита судей от правоохранительных органов, которые имеют свои инструменты влияния на служителей Фемиды. По словам сенатора Андрея Лукина, они вправе без уголовного дела проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия против любого судьи.

"Достаточно только получить санкцию прокурора области. С этого момента силовой орган может прослушивать судью, собирать данные о нем и его личной жизни. Поэтому у судей есть основание бояться их. При обсуждении 10 шагов в Сенате концептуально было определено, что система оперативно розыскных мероприятий в отношении судей должен санкционировать только Генеральный прокурор. Поэтому предложено закрепить эту гарантию на уровне Конституционного закона. Это укрепит независимость судей". Андрей Лукин

Также в законопроекте заложены элементы выборности председателей районных судов. Этот вопрос, по словам Андрея Лукина, давно поднимают и юридическая общественность, и предприниматели, и судьи. Причем речь идет не только об отдаленных и малосоставных судах. Он отметил, что в столице и областных центрах 15 судов без председателей.

"Полагаем, внедрение выборности изменит эту ситуацию. Судейское сообщество сможет само предложить кандидата. Коллеги будут просить авторитетных судей стать самовыдвиженцами. Повысится прозрачность и транспарентность. Система карьерного роста станет понятной. Судьи Верховного суда также будут избираться Сенатом на альтернативной основе. У Сената будет выбор как минимум из 2 судей". Андрей Лукин

Законопроект усиливает роль и статус Высшего судебного совета, как это поручил президент. Часть кадровых вопросов от Верховного суда переданы в ВСС еще в 2019 году. Законопроект подразумевает передачу в ВСС вопросов подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. В введение ВСС также передается Академия правосудия.

"То есть ВСС теперь будет полноценно отвечать за подбор судейских кадров, их дальнейший карьерный рост и уход в почетную отставку". Андрей Лукин

Второй блок обсуждений касался сопутствующего законопроекта по реформированию судебной системы. Среди поправок – усиление роли апелляционной инстанции.

"Предлагается, чтобы суд апелляционной инстанции принимал решение по существу, без возврата в первую инстанцию, то есть по правилам суда первой инстанции. Поэтому в случае, если суд апелляционной инстанции начал рассматривать дело по существу, то работают правила суда первой инстанции, в том числе и в вопросах предоставления новых доказательств. Так суд обеспечит полноту, всесторонность и объективность судебного разбирательства". Андрей Лукин

Андрей Лукин также отметил, что суды нередко поставлены перед выбором: принять формально законное решение или встать на сторону людей, права которых были нарушены в силу различных обстоятельств.

"Поэтому предлагаем включить справедливость в число задач гражданского судопроизводства наравне с законностью". Андрей Лукин

11 марта сообщалось, что судья горсуда Уральска умер на работе.

