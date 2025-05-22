Сенатор рассказал, как Казахстану развивать национальную спутниковую программу

Сенатор Андрей Лукин 22 мая 2025 года в Сенате адресовал запрос премьер-министру с предложениями по развитию национальной спутниковой системы, сообщает Zakon.kz.

Андрей Лукин предложил создать сверхлегкую ракету-носитель с помощью сборочно-испытательного комплекса, оснащенного оборудованием и имеющего технические и технологические возможности для выпуска единичных и уникальных изделий. Ключевым направлением может стать разработка малых спутников CubeSat, микроспутников с участием университетов и стартапов.

"Важно расширить Центр управления спутниками и продвигать Казахстан как экспортера космических услуг, включая производство, запуск и технологическое сопровождение. Кроме того, требуется поддержка проекта KazSat-3R в виде софинансирования из республиканского бюджета в размере более 40 млрд тенге. Изменения в законе "О государственных закупках" усложнили доступ иностранных производителей, которые рассматриваются в качестве основных потенциальных поставщиков по созданию спутника. В связи с этим следует исключить проект KazSat-3R из действия закона или разрешить проведение конкурса с применением особого порядка", – сказал Андрей Лукин.

Он также констатировал дефицит высококвалифицированных специалистов в области космоса, научных институтов и образовательных программ. Действующие технические вузы и отдельные кафедры не имеют специализированных программ по целому ряду важных направлений. Многие учебные заведения не обладают материально-технической базой для подготовки специалистов международного уровня.

"Нужно открывать инженерно-космические факультеты, поддерживать стажировки, развивать научные базы. Без передовых технологий невозможно выстроить устойчивую инновационную экономику, особенно в такой высокотехнологичной сфере, как космос", – подчеркнул депутат.

В заключение он рекомендовал создать государственную платформу спутниковых данных для Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира.