Судья горсуда Уральска умер на работе: названы причины

У 55-летнего судьи Нурлана Губашева развилась тампонада сердца, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО, причиной смерти следственного судьи Губашева стала расслаивающая аневризма дуги восходящей части аорты, с последующим разрывом, произошла тампонада сердца (критическое состояние при котором скапливается жидкость в полости перикарда), передает Мой город.

10 марта днем стало известно, что около 10 утра на рабочем месте скончался 55-летний председатель следственного суда Уральска Нурлан Губашев. В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Накануне на рабочем месте умер прокурор Туркестанской области Марат Алиханов. По предварительным данным причиной смерти стал инфаркт.