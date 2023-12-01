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О помощи банкам из госбюджета высказались в АРРФР

Казахстан банки помощь Фото: Zakon.kz
Зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на пресс-конференции в СЦК 1 декабря высказался о выделении банкам денег из госбюджета, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не считает ли он казахстанские банки неконкурентоспособными по сравнению с иностранными.

"Я не согласен, что наши банки не конкурентоспособные по сравнению с иностранными банками без господдержки. Сейчас банковский сектор после мер по оздоровлению стабилен. Международные эксперты в последние три года это подтверждают".Олжас Кизатов

Он отметил, что все шесть банков, которые имеют на своих балансах средства господдержки, сейчас стабильны.

"Всем шести банкам средства выданы на возвратной основе. Исходя из текущей стабильной ситуации, мы ожидаем, что средства господдержки будут возвращены раньше указанных сроков. (...) Мы понимаем необходимость минимизации участия государства в поддержке банков. Мы ведем соответствующие работы. На следующий год наша главная законодательная инициатива – четко прописать, в каких исключительных случаях государство будет оказывать помощь, и какие роли при этом у Нацбанка, правительства и АРРФР".Олжас Кизатов

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента 1 сентября заявила, что в Казахстане разрабатывают пакет законодательных инициатив по так называемому "урегулированию банков". Она также рассказала на каком этапе инициатива АРРФР о запрете государственной помощи банкам до конца года.

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