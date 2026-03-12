Президент указал депутатам маслихатов на их ответственность

Вынесенный на референдум проект Конституции предусматривает, что депутаты нового однопалатного Парламента будут избираться по пропорциональному принципу, сообщает Zakon.kz.

На это указал Касым-Жомарт Токаев во время ІІІ республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней. По его словам, это усилит роль политических партий и выведет законотворческую работу на более высокий уровень.

"Такой подход полностью соответствует передовому международному опыту. Мы видим, что многие государства переходят на пропорциональную избирательную систему. В развитых странах также действует такая система, доказавшая свою эффективность. В ходе работы над проектом новой Конституции некоторые партии предлагали формировать по этому принципу и маслихаты всех уровней. Но я уже ясно высказался по этому вопросу – на региональном уровне следует сохранить мажоритарную, или одномандатную, систему", – сказал президент.

Это, по его словам, очень важно, поскольку именно депутаты маслихатов находятся в прямом и постоянном контакте со своими избирателями на местах.

"Вместе с тем такая система станет еще одним эффективным политическим лифтом для деятельных граждан, не состоящих в какой-либо партии, но пользующихся доверием в обществе. Это будет способствовать усилению роли маслихатов", – добавил Токаев.

Он продолжил, что, если на референдуме граждане одобрят предложенный проект Основного закона, политическое устройство страны претерпит кардинальную трансформацию.

"Мы перейдем к совершенно новой конституционной модели, что обеспечит баланс между пропорциональной и мажоритарной системами. Более упорядоченный избирательный процесс обеспечит большую ответственность граждан, выдвигающих свои кандидатуры на выборах. Таким образом, маслихаты станут кузницей кадров для будущего профессионального Курултая", – сказал глава государства.

По его словам, для качественной реализации масштабных реформ необходимо выстроить наиболее эффективную и профессиональную законотворческую деятельность.

"Фундамент всей системы представительной власти в стране формируется именно в регионах. Поэтому важно всегда помнить, насколько значима повседневная работа маслихатов. В первую очередь именно к депутатам граждане обращаются со своими запросами. Нет более высокой чести, чем делом оправдывать доверие народа. В конце концов, быть депутатом – значит быть представителем народа. Этот пост предполагает особый статус и высокую ответственность. Настоящим народным избранником может называться лишь тот, кто ставит интересы народа превыше всего и посвящает свою жизнь самоотверженному служению стране. Такие граждане непременно пользуются доверием и уважением людей. Вам нельзя допускать поступки, подрывающие общественное доверие. Подобные инциденты могут бросить тень на весь государственный аппарат и систему власти в целом. Абсолютно уверен, что вы глубоко осознаете весь масштаб задач и продолжите добросовестно выполнять свои обязанности", – обратился Токаев к участникам форума.

Касым-Жомарт Токаев также высказался о необходимости ввести принцип ротации для председателей маслихатов.