Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пять жителей Туркестанской области отметили день рождения, стреляя в небо

Пять жителей Туркестанской области отметили день рождение, стреляя в небо Фото: pixabay
День рождения одного из жителей Туркестанской области отметили по-особенному. А именно – выстрелами в воздух. Любителей приключений уже задержали. Они пообещали стражам порядка впредь так не поступать, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции области, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря 2022 года перед одним из городских рестобаров.

Тогда данный факт зарегистрировали по ст. 293 ч. 3 УК РК ("Хулиганство"), возбудили уголовное дело.

"По факту происшествия установлены личности пяти молодых людей, стрелявших из оружия, которых доставили в полицию. Ими оказались жители города Жетысай".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полицейские выяснили, что молодые люди, собравшиеся на день рождения, стреляли в небо ради забавы. Кроме того, задержанные выразили сожаление о своих поступках и заверили, что впредь не будут их повторять.

В качестве вещественного доказательства у них изъяты два сигнальных пистолета.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, заключили в пресс-службе.

20 февраля 2023 года мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента. Тогда 39-летний гражданин Узбекистана напал на продавца охотничьего магазина и похитил ружье.

Читайте также

Дожди вызвали сильное наводнение в Турции

Акмолинка оставила 16-летнего сына в полиции

Подростка подозревают в убийстве на западе Казахстана

Анастасия Московчук
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Старшую дочь или младшую ликвидируем – потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления