Пять жителей Туркестанской области отметили день рождения, стреляя в небо

День рождения одного из жителей Туркестанской области отметили по-особенному. А именно – выстрелами в воздух. Любителей приключений уже задержали. Они пообещали стражам порядка впредь так не поступать, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции области, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря 2022 года перед одним из городских рестобаров.

Тогда данный факт зарегистрировали по ст. 293 ч. 3 УК РК ("Хулиганство"), возбудили уголовное дело.

"По факту происшествия установлены личности пяти молодых людей, стрелявших из оружия, которых доставили в полицию. Ими оказались жители города Жетысай". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полицейские выяснили, что молодые люди, собравшиеся на день рождения, стреляли в небо ради забавы. Кроме того, задержанные выразили сожаление о своих поступках и заверили, что впредь не будут их повторять.

В качестве вещественного доказательства у них изъяты два сигнальных пистолета.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, заключили в пресс-службе.

20 февраля 2023 года мужчина устроил стрельбу в центре Шымкента. Тогда 39-летний гражданин Узбекистана напал на продавца охотничьего магазина и похитил ружье.