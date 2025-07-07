День рождения жирафа по имени Астана отметили в зоопарке Шымкента

6 июля отметил день рождения один из самых звездных представителей зоопарка Шымкента – жираф по имени Астана, сообщает Zakon.kz.

О том, как поздравили именинника, рассказали в социальных сетях. Отмечается, что жираф стал любимцем публики не только благодаря громкому имени, но и за спокойный характер и грациозную внешность.

"Имя Астана он получил в честь праздника – Дня столицы, так как появился на свет именно в этот день. Каждый день он съедает до 30 кг листвы и спит всего несколько часов – жираф неприхотлив в уходе и живет в полном согласии с природой", – говорится в сообщении зоопарка.

В этом году для жирафа подготовили специальный торт из арбузов.

Ранее в зоопарке Алматы показали, как с помощью мороженого и грязевых ванн спасают животных от изнурительной жары.