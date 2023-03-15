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Законодательство РК

Работодателей хотят обязать индексировать зарплаты сотрудников

Казахстан работник Минтруда Фото: Zakon.kz
По словам министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, пункт об индексации зарплат работникам частных компаний в коллективном договоре хотят сделать обязательным, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах пленарного заседания в Сенате Тамара Дуйсенова отметила, что очень многие коллективные договоры уже сейчас имеют норму о том, что ежегодно работодатели должны индексировать зарплаты.

"Но это было написано "вправе", теперь депутаты Сената внесли предложение, чтобы в обязательном порядке индексировали, и включить индексацию заработной платы в коллективный договор. Это же взаимоотношения между работником и работодателем, и когда они заключают договор, государства нет, поэтому государство в законодательном порядке может закрепить. Поэтому инициативу депутатов мы рассматриваем и очень многие нормы по правам работников мы поддерживаем".Тамара Дуйсенова

На пленарном заседании в Сенате она представила новый Социальный кодекс, который депутаты одобрили в первом чтении. Кодекс кардинально меняет парадигму господдержки, которая будет направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий.

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