Может ли работодатель оформить отпуск без сохранения зарплаты сотруднику без его согласия

Может ли работодатель оформить отпуск без сохранения зарплаты по собственной инициативе без желания работника? Допустимо ли предоставить отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что отпуск без сохранения заработной платы относится к категории социальных отпусков и предоставляется работникам на основании их заявления в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, получения образования без отрыва от производства и для других социальных целей (п. 4 ст. 87 Трудовой кодекс).

Отпуск без сохранения заработной платы может предоставляться только по инициативе самого работника.

Согласно статье 97 Трудового кодекса, к случаям, когда работодатель обязан предоставить отпуск на основании уведомления работника в количестве до 5 календарных дней, относятся случаи:

регистрации брака;

рождения ребенка;

смерти близких родственников, а также супруга (супруги) или их свойственников (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители (родитель), дети, дедушка, бабушка, внуки);

иные случаи, предусмотренные трудовым, коллективным договорами.

В других случаях отпуск без сохранения заработной платы работнику на основании его заявления может быть предоставлен по соглашению сторон трудового договора.

В Минтруда резюмировали, что продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между работником и работодателем (т.е. будет ли он предоставлен в часах или днях стороны правомочны определять самостоятельно).

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