Может ли работодатель оформить отпуск без сохранения зарплаты сотруднику без его согласия
В Минтруда пояснили, что отпуск без сохранения заработной платы относится к категории социальных отпусков и предоставляется работникам на основании их заявления в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, получения образования без отрыва от производства и для других социальных целей (п. 4 ст. 87 Трудовой кодекс).
Отпуск без сохранения заработной платы может предоставляться только по инициативе самого работника.
Согласно статье 97 Трудового кодекса, к случаям, когда работодатель обязан предоставить отпуск на основании уведомления работника в количестве до 5 календарных дней, относятся случаи:
- регистрации брака;
- рождения ребенка;
- смерти близких родственников, а также супруга (супруги) или их свойственников (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители (родитель), дети, дедушка, бабушка, внуки);
- иные случаи, предусмотренные трудовым, коллективным договорами.
В других случаях отпуск без сохранения заработной платы работнику на основании его заявления может быть предоставлен по соглашению сторон трудового договора.
В Минтруда резюмировали, что продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между работником и работодателем (т.е. будет ли он предоставлен в часах или днях стороны правомочны определять самостоятельно).
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