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Может ли работодатель оформить отпуск без сохранения зарплаты сотруднику без его согласия

Может ли работодатель предоставить отпуск без содержания без согласия сотрудника Фото: pixabay
Может ли работодатель оформить отпуск без сохранения зарплаты по собственной инициативе без желания работника? Допустимо ли предоставить отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что отпуск без сохранения заработной платы относится к категории социальных отпусков и предоставляется работникам на основании их заявления в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, получения образования без отрыва от производства и для других социальных целей (п. 4 ст. 87 Трудовой кодекс).

Отпуск без сохранения заработной платы может предоставляться только по инициативе самого работника.

Согласно статье 97 Трудового кодекса, к случаям, когда работодатель обязан предоставить отпуск на основании уведомления работника в количестве до 5 календарных дней, относятся случаи:

  • регистрации брака;
  • рождения ребенка;
  • смерти близких родственников, а также супруга (супруги) или их свойственников (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители (родитель), дети, дедушка, бабушка, внуки);
  • иные случаи, предусмотренные трудовым, коллективным договорами.

В других случаях отпуск без сохранения заработной платы работнику на основании его заявления может быть предоставлен по соглашению сторон трудового договора.

В Минтруда резюмировали, что продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между работником и работодателем (т.е. будет ли он предоставлен в часах или днях стороны правомочны определять самостоятельно). 

Ранее мы рассказали, можно ли с согласия работника удерживать всю зарплату на погашение займа.

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