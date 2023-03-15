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Законодательство РК

В работе двух "дочек" холдинга "Байтерек" выявили нарушения

компании Фото: Instagram/baiterekgovkz
Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций Холдинга "Байтерек". Они касаются АО "Банк Развития Казахстана" и АО "KazakhExport2", сообщает Zakon.kz.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) занимается льготным кредитованием крупных инфраструктурных проектов. АЗРК проверило внутреннюю документацию банка.

Были установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков, которые раннее получали доступ к фининструментам БРК. В частности, для этой категории заемщиков допускалось получение дополнительного финансирования без процедур банковской экспертизы.

Несмотря на наличие утвержденных схем финансирования (50% – бюджетный заем, 50% – иные источники) отдельные проекты БРК кредитовались полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях, либо на 100% за счет "дорогих" денег, привлеченных из иных источников. Это повлияло на конечную процентную ставку заемщиков и создало неравные условия доступа к мерам поддержки для получателей.

Также ускоренно рассматривались заявки на получение мер поддержки. Вместо 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления. По другим же проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней.

В АО "KazakhExport" нашли признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер господдержки.

В адрес операторов мер господдержки отправлены уведомления о нарушении законодательства. В адрес Холдинга "Байтерек" внесли предписание об устранении нарушений. Уведомления должны быть исполнены в течение 30 календарных дней. 

Железнодорожную компанию оштрафовали на 485 млн тенге в Атырауской области. Ее обвинили в злоупотреблении монопольным положением в установлении, поддержании монопольно высоких цен. 

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Ирина Лукичева
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