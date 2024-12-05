"КазАвтоЖол" уличили в нарушении антимонопольного законодательства
Из релиза за 5 декабря 2024 года следует, что "КазАвтоЖол" рекомендовал проектной организации АО "КазНИИСА" включить в проектно-сметную документацию по оснащению всех пунктов пропуска инспекционно-досмотровым комплексами конкретного производителя.
"Таким образом, создается преимущество для отдельных поставщиков, что является нарушением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в частности, антиконкурентными действиями со стороны организации, выполняющей государственные функции".Пресс-служба АЗРК
В агентстве уточнили, что в действиях нацкомпании усмотрены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, предусмотренные п.п. 9 п. 2 ст. 194 ПК РК:
"Антиконкурентные действия (бездействия) организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, в части предоставления отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов".
АЗРК направило в адрес АО "НК "КазАвтоЖол" уведомление о недопустимости действий, приводящих к ограничению конкуренции на рынке досмотрового оборудования.
"Обществом, в свою очередь, приняты меры по устранению выявленных нарушений", – заключили в пресс-службе агентства.
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" – национальный оператор по управлению автомобильными дорогами. Постановлением правительства РК от 31 декабря 2019 года №1055 "Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2020 – 2025 годы" реконструкция пунктов пропуска на внешних границах ЕАЭС возложена на общество.
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