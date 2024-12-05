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Законодательство РК

"КазАвтоЖол" уличили в нарушении антимонопольного законодательства

&quot;КазАвтоЖол&quot; уличили в нарушении антимонопольного законодательства, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 12:54 Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК по Астане по итогам рассмотрения обращения выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" (общество), сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 5 декабря 2024 года следует, что "КазАвтоЖол" рекомендовал проектной организации АО "КазНИИСА" включить в проектно-сметную документацию по оснащению всех пунктов пропуска инспекционно-досмотровым комплексами конкретного производителя.

"Таким образом, создается преимущество для отдельных поставщиков, что является нарушением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в частности, антиконкурентными действиями со стороны организации, выполняющей государственные функции".Пресс-служба АЗРК

В агентстве уточнили, что в действиях нацкомпании усмотрены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, предусмотренные п.п. 9 п. 2 ст. 194 ПК РК:

"Антиконкурентные действия (бездействия) организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, в части предоставления отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов".

АЗРК направило в адрес АО "НК "КазАвтоЖол" уведомление о недопустимости действий, приводящих к ограничению конкуренции на рынке досмотрового оборудования.

"Обществом, в свою очередь, приняты меры по устранению выявленных нарушений", – заключили в пресс-службе агентства.

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" – национальный оператор по управлению автомобильными дорогами. Постановлением правительства РК от 31 декабря 2019 года №1055 "Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2020 – 2025 годы" реконструкция пунктов пропуска на внешних границах ЕАЭС возложена на общество.

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4 декабря 2024 года Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана рассказало о мерах, предпринимаемых в отношении операторов связи из-за повышения цен на услуги.

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