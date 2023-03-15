Разводы при наличии несовершеннолетних будут рассматривать в специализированных судах

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В Сенате одобрили законопроект по реформированию судебной системы, согласно которому дела о расторжении браков при наличии несовершеннолетних детей будут рассматривать в специализированных межрайонных судах, сообщает Zakon.kz.

Законопроект является сопутствующим к документу "О судебной системе и статусе судей". "Передача гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества (при наличии несовершеннолетних детей) в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи. Цель документа – совершенствование процессуального законодательства и реформирование судебной системы в части расширения подсудности ювенальных судов, усиления роли апелляционной инстанции, совершенствования процессуального статуса представителей, усиления ответственности руководителей административных органов". Заключение Сената Среди других задач законопроекта: законодательное закрепление обязанностей профессиональных представителей;

расширение полномочий апелляционной инстанции по рассмотрению дела по существу и исключение фактов возврата дела в суд первой инстанции;

повышение ответственности руководителя государственного органа при отсутствии обязательного досудебного порядка в законах и обеспечение единообразия административной практики;



санкционирование специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей генеральным прокурором;

передача функций Верховного суда по подготовке судейских кадров, повышению их квалификации, продлению предельного возраста, приостановлению и прекращению полномочий действующих судей в введение Высшего судебного совета. 15 марта в Сенате в двух чтениях одобрили законопроект "О судебной системе и статусе судей". Читайте также В Казахстане упростили оформление сопроводительных накладных на товары Главное за день: заседание Совета Безопасности, жилищная реформа, взлет доллара и евро В работе двух "дочек" холдинга "Байтерек" выявили нарушения

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