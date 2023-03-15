Разводы при наличии несовершеннолетних будут рассматривать в специализированных судах
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В Сенате одобрили законопроект по реформированию судебной системы, согласно которому дела о расторжении браков при наличии несовершеннолетних детей будут рассматривать в специализированных межрайонных судах, сообщает Zakon.kz.
Законопроект является сопутствующим к документу "О судебной системе и статусе судей".
"Передача гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества (при наличии несовершеннолетних детей) в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи. Цель документа – совершенствование процессуального законодательства и реформирование судебной системы в части расширения подсудности ювенальных судов, усиления роли апелляционной инстанции, совершенствования процессуального статуса представителей, усиления ответственности руководителей административных органов".Заключение Сената
Среди других задач законопроекта:
- законодательное закрепление обязанностей профессиональных представителей;
- расширение полномочий апелляционной инстанции по рассмотрению дела по существу и исключение фактов возврата дела в суд первой инстанции;
- повышение ответственности руководителя государственного органа при отсутствии
обязательного досудебного порядка в законах и обеспечение единообразия
административной практики;
- санкционирование специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей генеральным прокурором;
- передача функций Верховного суда по подготовке судейских кадров, повышению их квалификации, продлению предельного возраста, приостановлению и прекращению полномочий действующих судей в введение Высшего судебного совета.
15 марта в Сенате в двух чтениях одобрили законопроект "О судебной системе и статусе судей".
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