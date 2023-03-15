Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ЗКО найденного мертвым мужчину пришлось перевозить на самолете

спасатели Фото: пресс-служба МЧС РК
Из-за талых вод наземный транспорт не смог проехать по степи, поэтому для транспортировки тела выделили самолет, сообщает Zakon.kz.

Известно, что мужчина 1984 года рождения.

"Тело было передано сотрудниками ДЧС. Оно направлено на экспертизу. Дело зарегистрировано по факту смерти лица. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", – рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Отмечается, что заявлений о пропаже мужчин не поступало.

Ранее сообщалось, что в ЗКО в подтопленных районах откачали более 40 тыс. кубометров воды.

Читайте также

В ЗКО в подтопленных районах откачали более 40 тыс. кубометров воды

В Астане жених порезал имама после обряда никах

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Ливень и снег: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта
Ливень и снег: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления