В ЗКО найденного мертвым мужчину пришлось перевозить на самолете

Из-за талых вод наземный транспорт не смог проехать по степи, поэтому для транспортировки тела выделили самолет, сообщает Zakon.kz.

Известно, что мужчина 1984 года рождения.

"Тело было передано сотрудниками ДЧС. Оно направлено на экспертизу. Дело зарегистрировано по факту смерти лица. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", – рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Отмечается, что заявлений о пропаже мужчин не поступало.

Ранее сообщалось, что в ЗКО в подтопленных районах откачали более 40 тыс. кубометров воды.