В Костанайской области арестовали водителя, который хотел протаранить блокпост

Водителя арестовали за то, что он хотел проехать блокпост, выставленный на закрытой автодороге из-за перелива талых вод, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 9 апреля днем в селе Октябрьское двое водителей автомобилей Mitsubishi хотели проехать блокпост, выставленный из-за 600-метрового перелива в Акмолинской области. Движение было закрыто для всех видов транспорта.





"Один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их. За неповиновение суд назначил ему пять суток ареста. К слову, с 5 апреля в этом районе в связи с паводками объявлена ЧС местного масштаба. Призываем граждан следовать принятым решениям и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и спасателей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Костанае четверо жителей привлечены к ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских во время ЧС.