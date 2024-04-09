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В Костанайской области арестовали водителя, который хотел протаранить блокпост

В Костанайской области арестовали водителя, который хотел протаранить блокпост, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 20:43 Фото: pexels
Водителя арестовали за то, что он хотел проехать блокпост, выставленный на закрытой автодороге из-за перелива талых вод, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 9 апреля днем в селе Октябрьское двое водителей автомобилей Mitsubishi хотели проехать блокпост, выставленный из-за 600-метрового перелива в Акмолинской области. Движение было закрыто для всех видов транспорта.


"Один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их. За неповиновение суд назначил ему пять суток ареста. К слову, с 5 апреля в этом районе в связи с паводками объявлена ЧС местного масштаба. Призываем граждан следовать принятым решениям и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и спасателей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Костанае четверо жителей привлечены к ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских во время ЧС. 

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