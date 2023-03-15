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Рекордный уровень инфляции зафиксировали в Польше

Польша Фото: pixabay
Главное статистическое управление Польши зафиксировало рекордный уровень инфляции с декабря 1996 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным управления, в феврале инфляция выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года. Отмечается, что товары в феврале подорожали на 20,2%, а услуги – на 13,3%.

Как уточняется, по отношению к январю потребительские цены выросли на 1,2%.

Сильнее всего в феврале подорожали продукты питания (на 24%) и транспорт (23,7%).

Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов 14 марта заявил о постепенном снижении динамики инфляции в Казахстане.

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