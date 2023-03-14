Динамика инфляции постепенно снижается — Нацбанк

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов 14 марта заявил о постепенном снижении динамики инфляции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК он напомнил, что в годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3%.

"В Казахстане месячная динамика инфляции после достижения пика в марте 2022 года постепенно снижается, немного ускорившись в феврале текущего года до 1,3%. Но она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за 5 лет". Галымжан Пирматов

В феврале Нацбанк завершил очередной прогнозный раунд. С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов, как отметил Галымжан Пирматов, прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12% в текущем году, 6-8% - в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений – 4-6%.

"Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие. Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических цепочек, стимулирующей фискальной политикой, высокими инфляционными ожиданиями. Отмечу, что фактор возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревших реформ не учтен в базовом прогнозе Нацбанка". Галымжан Пирматов

В этих условиях 24 февраля Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях, по словам Галымюана Пирматова, будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению до таргетируемых уровней в среднесрочной перспективе.

"По таргету инфляции отмечу, что с середины прошлого года Нацбанком проводится работа по проведению исследований для оценки соответствия действующих целевых значений инфляции складывающимся условиям во внутренней экономике и меняющимся условиям во внешней среде". Галымжан Пирматов

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