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Стали известны сроки завершения очистки дна Сайрана в Алматы

озеро Сайран Фото: Управление экологии г. Алматы
Управлением экологии и окружающей среды города Алматы ведутся работы по очистке дна водохранилища Сайран. Работы планируется завершить до конца мая текущего года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в управлении, на механической очистке дна и берегов от мусора, ила и камыша задействованы 4 экскаватора, 30 самосвалов и 10 рабочих. С начала работ осуществлено 710 рейсов на самосвалах и вывезено 11 350 кубометров ила. 

"Также проектом предусмотрены дноуглубительные работы, уполаживание откосов западного берега, стабилизация русла реки, очистка, устройство пляжей и ремонт пирса левобережной части. Общая площадь участка, отведенного для благоустройства, составляет 100 га. А площадь очистки дноуглубления – 162 тыс. кв. м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что механическая очистка создает условия для запуска биологических процессов восстановления экологического баланса водоема.

Ранее сообщалось, что во время очистки дна на озере застряли три экскаватора.

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