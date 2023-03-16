Как в Актюбинской области спасатели помогают людям на затопленных окраинах

Спасатели рассказали о том, как в течение дня помогают людям на затопленных территориях, сообщает Zakon.kz.

15 марта на пульт 112 поступило сообщение от жителя частного дома, расположенный по улице Жайык Алматинского района, что из-за интенсивного таяния снега дороги в село нет, а женщине нужна медицинская помощь.

"Силами спасателей женщина 1938 года рождения была передана бригаде скорой медицинской помощи". Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В этот же день в крестьянском хозяйстве "Спарта" Саралжынского сельского округа 3 человека оказались на затопленной окраине. Спасатели доставили их на лодке на безопасное место населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в ЗКО из-за талых вод найденного мертвым мужчину пришлось перевозить на самолете.