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Воды выше колена: спасатель на спине выносил людей из затопленного дома

В Актюбинской области спасатель на спине выносит людей, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 12:01 Фото: МЧС РК
МЧС Казахстана поделилось фотографиями спасателя, который на спине выносит людей из затопленных домов, сообщает Zakon.kz.

Снимки сделаны в Актюбинской области, где в настоящее время талые воды причиняют немало неприятностей местным жителям.

"Во время противопаводковых работ в Темирском районе Актюбинской области старший инженер ОЧС Темирского района капитан гражданской защиты Аспан Нуржан на своей спине вынес из затопленной зоны двоих детей и одну женщину и эвакуировал в безопасное место", – рассказали в МЧС.

В Актюбинской области спасатель на спине выносит людей, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 12:01

Фото: МЧС РК

Там отметили, что эти люди со всех сторон были изолированы из-за воды.

В целом, по данным МЧС, из подтопленных жилых домов в регионе эвакуировали 83 человека в Актюбинской области.

В Абайской области тоже неспокойно из-за активного снеготаяния. Там в Аягозском районе снесло мост.

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Ирина Капитанова
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