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В Москве вынесли приговор по делу об изнасиловании и убийстве 5-летней гражданки Таджикистана

В Москве вынесли приговор по делу об изнасиловании и убийстве 5-летней гражданки Таджикистана Фото: pixabay
Московский областной суд приговорил жителя Подмосковья к 24 годам колонии особого режима за изнасилование и убийство 5-летней таджикистанки Хувайдо Тиллозода, сообщает Zakon.kz.

Приговора по делу родители жестоко убитой малышки ждали пять лет. Не смотря на это отец Хувайдо, Абдусалом Саидов, намерен обжаловать решение суда и просить для 33-летнего Александра Семина пожизненное заключение, пишет "Азия-Плюс".

Как сообщает следствие, осужденного Семина признали виновным в "убийстве малолетнего ребенка, совершенного с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера и иных преступлениях".

"Следствием и судом установлено, что 22 июля 2018 года Сёмин обманом увел 5-летнюю девочку с детской площадки в Серпухове и отвел ее к себе в квартиру, где совершил преступления против ее половой неприкосновенности. Смерть девочки наступила от механической асфиксии. Тело ребенка он поместил в спортивную сумку и отнес в безлюдное место". Следственный комитет РФ

Следствие также отмечает, что ранее осужденный уже совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек.

В Жетысуской области к пожизненному заключению приговорили местного жителя, который изнасиловал и убил несовершеннолетнего ребенка. Осужденный сначала изнасиловал девочку, затем зарезал ее, после чего попытался сжечь тело.

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