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Убийство спортсменки Валерии Шальновой: в Актау вынесли приговор по резонансному делу

убийство спортсменки, Актау, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 11:18 Фото: pexels
В актауском суде №2 5 марта вынесли приговор по делу об убийстве молодой спортсменки Валерии Шальновой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимому предъявили обвинения по трем статьям: п.10 ч.2 ст. 99 УК РК ("Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера"), ч.1 ст. 121 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей"), ч.1 ст. 191 УК РК ("Грабеж, открытое хищение чужого имущества"). 

Приговор – 22 года заключения в учреждении максимальной безопасности. По словам адвоката потерпевшей стороны, подсудимый во время оглашения приговора вел себя спокойно и до последнего не признавал свою вину.

"Вину он не признал. Приговор еще не вступил в силу, поэтому скорее всего, нас ждет апелляция", – сказала адвокат.

Мать Валерии Шальновой с приговором полностью согласна.

"В течение восьми месяцев мы ждали приговор. Хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые поддерживали нас. Благодаря резонансу преступник не ушел от ответственности. С самого начала следствия он не давал показаний, до последнего отрицал свою вину. И на суде он сказал, что не согласен с приговором. Он оскорблял нашу семью, мою дочь", – сказала она.

В настоящее время продолжается расследование дела в отношении сотрудников, которые затягивали следствие и проведение экспертиз. Оно было выделено в отдельное уголовное производство.

Тело 21–летней спортсменки Валерии Шальновой нашли в водозаборной канале Актау в июне прошлого года. Уголовное дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства", затем переквалифицировали по статье "Оставление в опасности", а позже по статье "Убийство".

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