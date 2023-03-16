Контрафактный алкоголь продавал в магазины житель Абайской области

Установить и остановить продажу нелегального и опасного алкоголя удалось случайно при проверке авто, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль с суррогатным алкоголем, разлитым в стеклянные и пластиковые бутылки, которыми были набиты салон и багажник, полицейские остановили случайно. Выяснилось, что житель Абайской области развозил продукцию собственного производства по магазинам без разрешительных документов, передает КТК.

"Обнаружены пластиковые и стеклянные бутылки различных объемов с алкогольной продукцией без акцизных марок. У водителя автомашины отсутствовали разрешительные документы на данную алкогольную продукцию. Обнаруженная продукция была изъята". Даулет Жумадилов, начальник отдела полиции Кокпектинского района

Всего полицейские изъяли у мужчины 200 литров суррогатного алкоголя.



Полиции предстоит выяснить откуда мужчина брал сырье для изготовления кустарного алкоголя. Задержанному грозит штраф в 15 МРП (51 750 тенге) по статье 463 КоАП РК.

Это не первый случай задержания продавцов контрафактного алкоголя в Абайской области. В середине февраля полицейские нашли около сотни бутылок нелегальной водки общим объемом 50 литров, а также 21 блок сигарет без акцизных марок при проведении осмотра машины на трассе Семей – Усть-Каменогорск.

