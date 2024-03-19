Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Контрафактные сигареты, алкоголь и нефтепродукты изъяты в Мангистау

изъятие, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 18:16 Фото: pixabay
В 2023 году в Мангистауской области на основании поступивших заявлений от граждан проведены 22 проверки по выявлению нелегального оборота подакцизной продукции. ДГД совместно с правоохранительными органами изъяли контрафактные сигареты, алкоголь и нефтепродукты, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что они выявили и изъяли 1,5 млн пачек контрафактных сигарет.

Кроме того, в результате проверок были выявлены и изъяты 72 890 бутылок (40,5 тыс. литров) алкогольной продукции разных наименований без сопроводительных накладных на товары (СНТ), без лицензии, без учетно-контрольных марок и с учетно-контрольными марками неустановленного образца.

Наряду с этим обнаружены 352,14 тонн нефтепродуктов (мазут и дизельное топливо) с отсутствием признаков происхождения.

"По всем фактам составлены административные и уголовные материалы по статьям 463, 283 и 283-1 КоАП РК, 233 УК РК и переданы в суд. За данные административные нарушения налогоплательщикам грозит штраф от 50 до 150 МРП, с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения, в части наказания по уголовной статье предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".ДГД по Мангистауской области

Ранее сообщалось, что наркотики на 27 млн тенге изъяли у подозреваемого полицейские ВКО.

Читайте также

помощь пенсионеру в СКО
Петропавловцы спасли пенсионера от мошенников
Трех полицейских осудили за пытки во время январских событий в Алматы
Трех полицейских осудили за пытки во время январских событий в Алматы
Елена Беляева
Мангистау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Сергек, желтый сигнал, светофор
Желтый свет, но дороги нет: как водители привыкают к новшеству и какой будет штраф
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: