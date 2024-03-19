Контрафактные сигареты, алкоголь и нефтепродукты изъяты в Мангистау

В 2023 году в Мангистауской области на основании поступивших заявлений от граждан проведены 22 проверки по выявлению нелегального оборота подакцизной продукции. ДГД совместно с правоохранительными органами изъяли контрафактные сигареты, алкоголь и нефтепродукты, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что они выявили и изъяли 1,5 млн пачек контрафактных сигарет.

Кроме того, в результате проверок были выявлены и изъяты 72 890 бутылок (40,5 тыс. литров) алкогольной продукции разных наименований без сопроводительных накладных на товары (СНТ), без лицензии, без учетно-контрольных марок и с учетно-контрольными марками неустановленного образца.

Наряду с этим обнаружены 352,14 тонн нефтепродуктов (мазут и дизельное топливо) с отсутствием признаков происхождения.

"По всем фактам составлены административные и уголовные материалы по статьям 463, 283 и 283-1 КоАП РК, 233 УК РК и переданы в суд. За данные административные нарушения налогоплательщикам грозит штраф от 50 до 150 МРП, с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения, в части наказания по уголовной статье предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового". ДГД по Мангистауской области

Ранее сообщалось, что наркотики на 27 млн тенге изъяли у подозреваемого полицейские ВКО.