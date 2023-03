Центр Неаполя разгромили болельщики "Наполи" и "Айнтрахта"

Как пишут итальянские издания, фанаты двух команд устроили погромы в центре Неаполя. В эту ночь там проходит встреча "Наполи" и "Айнтрахта". Между болельщиками происходят столкновения и потасовки, сообщает Corriere dello Sport.

Frankfurt ultras were teaming up with atalanta ultras. Napoli ultras and fans were obviously gonna react and get mad what the fuck did you expect 😂 https://t.co/aIoOwPYZyq