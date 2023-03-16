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Центр Неаполя разгромили болельщики "Наполи" и "Айнтрахта"

Центр Неаполя разгромили болельщики "Наполи" и "Айнтрахта" Фото: Тwitter/localteamtv
Столкновения фанатов начались до старта матча между командами в рамках 1/8 Лиги чемпионов и продолжились во время игры, сообщает Zakon.kz.

Как пишут итальянские издания, фанаты двух команд устроили погромы в центре Неаполя. В эту ночь там проходит встреча "Наполи" и "Айнтрахта". Между болельщиками происходят столкновения и потасовки, сообщает Corriere dello Sport.



Как рассказывают спортивные журналисты с места событий, фанаты, не попавшие на матч, бросают друг в друга дымовые шашки и различные предметы. Улицы Неаполя в дыму, слышны сирены и хлопки.

Для сохранения порядка на улицы города вышли около тысячи полицейских, но это не спасло от погромов. Сообщается о поджоге полицейской машины. Данных о жертвах пока не поступало.

15 марта в социальных сетях распространяются видео с потасовкой фанатов во время матча между "Кайратом" и "Каспием". Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" заявляет, что лица на видео являются болельщиками гостевой команды.

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