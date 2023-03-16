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Особо опасных преступников задержали во время спецоперации в Кызылорде

Особо опасных преступников задержали во время спецоперации в Кызылорде Фото: МВД РК
Полицейские задержали группу из 10 человек, которых подозревают в тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщает Zakon.kz.

Во время специальной операции были задержаны 10 подозреваемых, причастных к криминальным разборкам за передел сфер влияния в охранной деятельности, сообщает пресс-служба МВД Казахстана. Преступники намеренно создавали конфликты в заведениях Кызылорды, чтобы владельцы обращались к ним за покровительством.

"Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство. Кроме того, в социальных сетях ими неоднократно публиковались видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность". Пресс-служба МВД РК

Полицейские провели более 20 обысков, во время которых изъяли оружие и боеприпасы.

Шестого марта в Карагандинской области в ходе спецоперации по пресечению криминальной группы задержаны 40 человек, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов.

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