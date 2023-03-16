Выборы в Мажилис и маслихаты: министр Ахметжанов уверен, что все пройдет спокойно
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов 16 марта 2023 года в кулуарах Сената Парламента РК рассказал о мерах по обеспечению порядка накануне и в день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов – они пройдут 19 марта, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава МВД заверил, что обстановка будет стабильной.
"Идет очень большая разъяснительная работа. Конечно, вы знаете, что мы ежедневно обеспечиваем охрану общественной безопасности, поэтому в эти дни тоже будут приняты все меры по обеспечению безопасности, чтобы люди могли пойти проголосовать. Все избирательные участки будут охраняться, патрульные постовые наряды будут обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность наших граждан. Мы прогнозируем, что все пройдет спокойно, никаких предпосылок нет". Марат Ахметжанов
По словам министра, идет обычная повседневная работа по обеспечению общественной безопасности.
"В случае, если будут какие-то противозаконные действия, ко всем будут приняты меры, соответствующие нашему законодательству". Марат Ахметжанов
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на 19 марта 2023 года.
Как казахстанцы смогут проголосовать за рубежом, можно узнать здесь.
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