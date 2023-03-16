Выборы в Мажилис и маслихаты: министр Ахметжанов уверен, что все пройдет спокойно

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов 16 марта 2023 года в кулуарах Сената Парламента РК рассказал о мерах по обеспечению порядка накануне и в день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов – они пройдут 19 марта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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