Ашимбаев заявил об уменьшении объема Нацфонда и призвал к финансовой дисциплине

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты 16 марта призвал правительство к финансовой дисциплине и напомнил о задаче по увеличению объема Нацфонда до 100 млрд долларов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что депутаты поддерживают использование средств Национального фонда для реализации базовых, каких-то инфраструктурных и иных стратегических проектов.

При этом одновременно он напомнил о поручении главы государства по доведению Национального фонда до 100 млрд долларов.



"Сейчас мы видим тенденцию уменьшения средств Национального фонда. За последние восемь лет средства нашего Нацфонда уменьшились с 73 до $57 млрд. Может быть, год-два есть стабилизация, в то же время задача-то стоит на увеличение до 100 млрд долларов. У нас здесь задача – максимально увеличивать Нацфонд, как глава Национального банка сказал, и через это увеличивать те средства, которые выделяются детям. В этой связи, наверное, Ерулан Кенжебекулы (Жамаубаев – глава Минфина РК. – Прим. ред.), коллеги, всем нужна финансовая дисциплина в предстоящий период. Сейчас придут новые депутаты Мажилиса с новой повесткой, новые партии, будут просить деньги. Понятно, что у них свои задачи, они должны избирателям показать свою работу. Но у нас сегодня достаточно непросто с точки зрения использования средств Нацфонда и в целом развития экономики, поэтому все должны приходить к финансовой дисциплине". Маулен Ашимбаев

В целом, по его словам, в Казахстане за последние пять лет доход республиканского бюджета и нефтяные доходы увеличились на 66%. В то же время расходы за этот же период увеличились на 120%.

"У нас двукратное опережение роста расходов, нежели доходов. В этой связи понятно и логично, что правительство берет эти деньги или из Национального фонда, или за счет увеличения дефицита бюджета. В этом уточнении бюджета мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, значит, из Нацфонда привлекли. Других-то источников нет. Или надо увеличивать налоговую базу. И в этой связи основной месседж в том, что нам всем нужно приходить к финансовой дисциплине, тратить только на стратегические расходы средства Нацфонда и в целом иметь реалистичную стратегию увеличения активов Нацфонда. Как и за счет чего увеличивать эти активы, если мы по 4 трлн будем брать денег? Вопрос достаточно простой. Депутаты хотят видеть осмысленную стратегию увеличения активов Национального фонда, а не стратегию его использования. Это немножко разные вещи. Поэтому, коллеги, в этом направлении, надеемся, будем совместно работать и показывать результаты нашим гражданам". Маулен Ашимбаев

Ранее и.о. министра нацэкономики РК Бауыржан Омарбеков на пленарном заседании Сената представил уточненный прогноз бюджетных параметров на 2023 год. По его словам, для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге.

