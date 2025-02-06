Ашимбаев посоветовал Кабмину следить за опытом США по оптимизации расходов

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты 6 февраля 2025 года посоветовал правительству задуматься о рационализации расходов из бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Сенате обсуждают проект Бюджетного кодекса. В его рамках спикер Маулен Ашимбаев заявил, что сейчас многие смотрят на происходящее в США, на действия новой администрации президента.

"Они создали новое министерство, в состав которого вошел Илон Маск, – Министерство по эффективности правительства. Оно занимается сокращением бюджетов государственных органов, анализируя их эффективность и устраняя нерациональные и неэффективные расходы. Сейчас посмотрим, к какой экономии они придут. Нам, конечно, не нужно копировать чужой опыт, но важно задуматься о рационализации наших расходов", – посоветовал он.

Для этого, по его словам, есть два пути: увеличение доходов за счет налоговых реформ, предлагаемых правительством, и сокращение расходов для поддержания баланса бюджета.

"Это позволит не только обеспечить его наполнение, но и финансировать социальные расходы", – уверен Ашимбаев.

Ранее заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов прокомментировал предложение депутата включить печатный станок.