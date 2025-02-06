#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.97
537.8
5.25
Финансы

Ашимбаев посоветовал Кабмину следить за опытом США по оптимизации расходов

Маулен Ашимбаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 11:36 Фото: senate.parlam.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты 6 февраля 2025 года посоветовал правительству задуматься о рационализации расходов из бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Сенате обсуждают проект Бюджетного кодекса. В его рамках спикер Маулен Ашимбаев заявил, что сейчас многие смотрят на происходящее в США, на действия новой администрации президента.

"Они создали новое министерство, в состав которого вошел Илон Маск, – Министерство по эффективности правительства. Оно занимается сокращением бюджетов государственных органов, анализируя их эффективность и устраняя нерациональные и неэффективные расходы. Сейчас посмотрим, к какой экономии они придут. Нам, конечно, не нужно копировать чужой опыт, но важно задуматься о рационализации наших расходов", – посоветовал он. 

Для этого, по его словам, есть два пути: увеличение доходов за счет налоговых реформ, предлагаемых правительством, и сокращение расходов для поддержания баланса бюджета.

"Это позволит не только обеспечить его наполнение, но и финансировать социальные расходы", – уверен Ашимбаев. 

Ранее заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов прокомментировал предложение депутата включить печатный станок.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Бюджетный кодекс вернули в Мажилис
Финансы
12:04, Сегодня
Бюджетный кодекс вернули в Мажилис
Насколько велик государственный долг РК и какие риски он представляет для экономики – мнения экономистов
Финансы
11:51, Сегодня
Насколько велик государственный долг РК и какие риски он представляет для экономики – мнения экономистов
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 февраля
Финансы
11:08, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: