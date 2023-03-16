Из Нацфонда хотят выделить 800 млрд тенге для социально значимых проектов

И.о. министра нацэкономики РК Бауыржан Омарбеков на пленарном заседании Сената представил уточненный прогноз бюджетных параметров на 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Омарбеков напомнил, что правительством уточнен прогноз бюджетных параметров на 2023 год в рамках Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023–2027 годы.



"По оценке международных финансовых организаций, рост мировой экономики на 2023 год прогнозируется в пределах от 1,7% до 2,9%. Консенсус-прогноз мировой цены на нефть марки Brent на 2023 год составляет 87,3 доллара за баррель. С начала года средняя цена сложилась на уровне 84 доллара за баррель. По оперативным данным, рост ВВП за 2022 год составил 3,2%". Бауыржан Омарбеков

По словам спикера, в 2023 году по оценке отраслевых министерств ожидается положительная динамика в секторах экономики в ранее одобренных значениях.

"Исходя из оперативных данных по ВВП за 2022 год, обновленных прогнозов по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары на 2023 год, макроэкономические показатели страны сохранены на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП на уровне 4%, цена на нефть – 85 долларов за баррель, объем добычи нефти – 92,6 млн тонн. Также сохранены прогнозы роста промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Объем экспорта сохранился на уровне 80,9 млрд долларов, импорт – на уровне 45,7 млрд долларов". Бауыржан Омарбеков

В целом, по данным Бауыржана Омарбекова, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге, с ростом от утвержденного плана на 720 млрд тенге. Дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового и таможенного администрирования, цифровизации. В частности, прирост доходов бюджета ожидается за счет разовых поступлений в сумме 316 млрд тенге и улучшения налогового и таможенного администрирования на 404 млрд тенге.

"Для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге. Дефицит бюджета в 2023 году предлагается сохранить на уровне 3,2 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. С учетом этого расходы республиканского бюджета составят 22,5 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге относительно утвержденного объема". Бауыржан Омарбеков

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