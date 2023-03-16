Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Из Нацфонда хотят выделить 800 млрд тенге для социально значимых проектов

деньги Фото: Zakon.kz
И.о. министра нацэкономики РК Бауыржан Омарбеков на пленарном заседании Сената представил уточненный прогноз бюджетных параметров на 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Омарбеков напомнил, что правительством уточнен прогноз бюджетных параметров на 2023 год в рамках Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023–2027 годы.

"По оценке международных финансовых организаций, рост мировой экономики на 2023 год прогнозируется в пределах от 1,7% до 2,9%. Консенсус-прогноз мировой цены на нефть марки Brent на 2023 год составляет 87,3 доллара за баррель. С начала года средняя цена сложилась на уровне 84 доллара за баррель. По оперативным данным, рост ВВП за 2022 год составил 3,2%".Бауыржан Омарбеков

По словам спикера, в 2023 году по оценке отраслевых министерств ожидается положительная динамика в секторах экономики в ранее одобренных значениях.

"Исходя из оперативных данных по ВВП за 2022 год, обновленных прогнозов по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары на 2023 год, макроэкономические показатели страны сохранены на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП на уровне 4%, цена на нефть – 85 долларов за баррель, объем добычи нефти – 92,6 млн тонн. Также сохранены прогнозы роста промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Объем экспорта сохранился на уровне 80,9 млрд долларов, импорт – на уровне 45,7 млрд долларов".Бауыржан Омарбеков

В целом, по данным Бауыржана Омарбекова, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге, с ростом от утвержденного плана на 720 млрд тенге. Дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового и таможенного администрирования, цифровизации. В частности, прирост доходов бюджета ожидается за счет разовых поступлений в сумме 316 млрд тенге и улучшения налогового и таможенного администрирования на 404 млрд тенге.

"Для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге. Дефицит бюджета в 2023 году предлагается сохранить на уровне 3,2 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. С учетом этого расходы республиканского бюджета составят 22,5 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге относительно утвержденного объема".Бауыржан Омарбеков

Ранее сенаторы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты сотрудников.

15 марта депутаты Сената одобрили поправки, согласно которым разводы при наличии несовершеннолетних будут рассматривать в специализированных судах.

Читайте также

"Азамат, красавчик": спасателю из Актюбинской области комментаторы пожелали здоровья

У нефтепровода "Дружба", по которой идет казахстанская нефть", нашли взрывные устройства

Парламент Казахстана принял корректировки в бюджет

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами
Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления