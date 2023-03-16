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"Азамат, красавчик": спасателю из Актюбинской области комментаторы пожелали здоровья

видео со спасателем в Актюбинской области Фото: скриншот видео
16 марта в Актюбинской области продолжаются противопаводковые работы. В регионе, как утверждают в ДЧС, круглосуточно работает противопаводковый штаб. Одно из таких видео со спасателем рассылают по Казнету: его действия восхитили и удивили комментаторов, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео в Instagram сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям области продвигается по пояс в воде и тащит за собой лодку. Автор снимая, приговаривает: "Молодец. Азамат, красавчик!".

Комментаторы выразили слова благодарности спасателю, но отметили, что нужно беречь здоровье:

  • Настоящий мужчина, достоин своего имени - Азамат!
  • Азамат, давай вылезай, вода ледяная! Помощь ценой здоровья. Там кажется веслами можно как-то доплыть.
  • Здоровья ему и благополучия.
  • Не стоит делать такой жест и усложнять себе жизнь.
  • Зачем жертва в ущерб своему здоровью? Благодарности не будет. В лучшем случае грамоту дадут. Береги себя.

В целом, согласно данным департамента, в противопаводковых мероприятиях в регионе задействовано 138 ассенизаторов, 415 единиц спецтехники, 20 мобильных бригад, 474 человека.

15 марта работник ЖКХ с "гармошкой" посреди затопленной улицы развеселил актюбинцев.

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Анастасия Московчук
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