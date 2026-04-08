#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
460.37
531.87
5.82
События

Казахстанцы восхищены поступком спасателей на пожаре в акимате Актюбинской области – экшн видео

Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Актюбинской области 8 апреля поделился кадрами с экшн камеры спасателей, которые восхитили казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Рискуя, пожарные сняли флаг Казахстана с крыши горящего здания акимата.

"В ключевой момент тушения, во время локализации огня, спасатели поднялись на крышу и аккуратно сняли Государственный флаг Республики Казахстан, сохранив его без повреждений. Даже в условиях опасности и борьбы со стихией спасатели доказали, что честь страны и ее символы остаются неприкосновенными", – описали видео в ДЧС.

Поступок спасателей вызвал восхищение у комментаторов.

  • Уважаемые пожарные, Благодарность вам от всех! Гордимся вами!
  • Супер сработали!
  • Молодцы!
  • Вот они реальные герои.
  • Хотя огня там хватало. Но ребята реально герои.

7 апреля 2026 года вечером 6-этажное здание акимата Актюбинской области охватило пламя. Силами МЧС пожар полностью ликвидировали на площади 300 кв. м. Аким региона Асхат Шахаров рассказал, что пострадала только крыша здания. Повреждения кабинетов на шестом этаже незначительны.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
