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Работник ЖКХ с "гармошкой" посреди затопленной улицы развеселил актюбинцев

Работник коммунальных служб с гармошкой в Актобе повеселил горожан Фото: скриншот видео
В Актобе из-за повышения температуры воздуха и дождей топит улицы. Работники борются с паводками и пытаются не унывать. Пример: мужчина с предметом, похожим на гармошку, посреди затопленной дороги исполняет песню крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже" из м/ф "Чебурашка", сообщает Zakon.kz.

"У нашего простого народа оптимизма хоть отбавляй. При любых ситуациях", – сказано в подписи к видео.

  • Молодец! Спасибо за оптимизм и хорошее настроение!
  • Этих людей, которые убирают наши улицы, надо приравнивать к службе МЧС.
  • И смешно, и не очень... а парень молодец. Не унывает!
  • Наш народ ничем не сломить. Плохо, больно, тяжело, но позитив находят во всем. Браво. Терпения, здоровья дорогие земляки, – пишут пользователи.

Тем временем в акимате города отмечают, что паводковый период проходит стабильно.

"Ночью основная часть техники и сил были задействованы в жилых массивах и садоводческих коллективах. Аким города посетил микрорайон Батыс-2, где проводятся работы по снижению уровня талых вод, поступающих со стороны жилого массива Береке", – рассказали в ведомстве.

14 марта почти схожая ситуация была в Астане: тогда поющий "Д'Артаньян" поднял настроение пассажирам автобуса.

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Анастасия Московчук
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