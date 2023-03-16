Алматинка предлагала "престижное" обучение за рубежом

В Алматы задержали 46-летнюю женщину, которая подозревается в серии мошенничеств. Как рассказали в Департаменте полиции Алматы, женщина завладела крупной суммой денег доверчивых алматинцев и обещала им престижное обучение за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Она заверяла родителей в стопроцентном поступлении в вузы. Затем составляла поддельные договора на оказание услуг по поиску и подбору образовательного учреждения в Китае, США, Германии.

"Женщина убеждала "клиентов" в том, что за отдельную плату сможет помочь сдать сессию в этих вузах. Но эти обещания остались лишь на словах. Обманутые граждане обратились за помощью в ОВД". Начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев

Женщину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Факт зарегистрирован по ст. 190 ч. 3 УК РК.

В Наурызбайском районе задержали 31-летнего мужчину, который обещал квартиры "по госпрограмме".

