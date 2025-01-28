Мошенница в Таразе обманула десятки людей, обещая бесплатные кредиты

В Таразе сотрудники департамента полиции Жамбылской области задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошенничеств на общую сумму 33 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным полиции, женщина открыла офис в областном центре и искала жертв через рекламные объявления в социальных сетях. Под видом юриста микрофинансовых организаций она обещала оформить безвозмездные кредиты. Убедительно представляя себя компетентным специалистом, подозреваемая обманным путем завладела деньгами 71 человека.

Среди потерпевших – жители Тараза и районов Жамбылской области. По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье о мошенничестве, совершенном неоднократно. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания.

Ведутся следственные действия для сбора доказательств и установления всех обстоятельств дела. Правоохранители также проверяют причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.

Полиция обращается к гражданам, которые могли пострадать от действий этой женщины, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Мошенники взломали WhatsApp акмолинки и обманули ее отца на крупную сумму.