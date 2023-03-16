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Вероятность девальвации тенге после выборов прокомментировали в Нацбанке

девальвация, курс, доллар, деньги Фото: pixabay
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов в кулуарах Сената прокомментировал слухи о вероятности девальвации тенге после выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, назначенных на 19 марта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Галымжан Пирматов опроверг слухи о возможном "скором обвале" нацвалюты.

"Все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности". Галымжан Пирматов

Глава Нацбанка сообщил, что они открыто комментируют все действия на валютном рынке: не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты Нацфонда, операции по валюте в других фондах, которыми они управляют.

Почему слабеет тенге и растет доллар, рассказали в Нацбанке.


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Пирматов Галымжан Сенат Парламента РК Выборы в Мажилис Нацбанк РК Казахстан
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