Супермамасита рассказала о тяжелом детстве

Блогер Алия Байтугаева, больше известная как Super Mamasita, поделилась с подписчиками личной историей. На странице в Instagram она опубликовала ряд фотографий с мамой, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в детстве она помнит себя отчужденной.

"И в подростковом возрасте мне казалось, что мое место не в родном городе, а где-то в гуще событий, и цель была лишь одна - взять билет на поезд и уехать туда, где меня никто не ждет. Всегда хорошо там, где нас нет… Так, в 17 лет я оказалась в Алматы, в старой университетской общаге, где условий не было, от слова, совсем. И как-то с горем пополам, мне все-таки удалось окончить учебу, взять свой диплом и показать родным, что вот, мол, я теперь человек". Алия Байтугаева

Диплом, как уточняет блогер, так и не пригодился.

"Этот опыт дал мне характер: он научил меня выживать в сложных условиях, подстраиваться под людей, быть гибче! Потому что в огромном мире всем на тебя наплевать, и к финишу приходят не самые умные и даже не самые интеллектуальные, а те, кто быстро действует и адаптируется к любым ситуациям. За все эти 35 лет, в моей жизни были всякие люди: кто-то приходит и уходит, а с кем-то я остаюсь на время". Алия Байтугаева

В продолжении она отмечает, что в определенный отрезок времени, судьба нам подбрасывает людей, которые нужны нам именно сейчас.

"Я не торможу этот круговорот, просто принимаю. Бывает, срок годности отношений подходит к концу - приходится отпускать, и это вовсе не печально! Наоборот, высвобождается место для новых людей. Чтобы зашло новое - нужно отпустить старое. Но есть один человек, который будет в моем сердце всегда - это мама… Ее место никто и никогда не сможет заменить! Мама - это моя стена! И пока она есть - я несокрушима!" Алия Байтугаева

В 2021 году блогер рассказывала, как потеряла свой аккаунт в Instagram.