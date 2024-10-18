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Супермамасита вдохновила казахстанок, пробежав марафон в Чикаго

Супермамасита вдохновила казахстанок, пробежав марафон в Чикаго, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 13:23 Фото: Instagram/super.mamasita
Известная казахстанская блогерша Super Mamasita (настоящее имя Алия Байтугаева) сегодня, 18 октября 2024 года, поделилась в Instagram радостным событием и вдохновила этим свою аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, Супермамасита пробежала 42 км на марафоне в Чикаго. По ее словам, это ее первый мажорный марафон, так как на него было потрачено 8 млн тенге.

"Потратить 8 лямов, чтобы вот так страдать. 42-й км... Доча, с днем рождения!" – говорит Байтугаева в выложенном с марафона видео.

Также Алия рассказала, что готовилась к соревнованию на протяжении восьми месяцев.

"Почти ежедневные тренировки, в моей жизни не было ничего, кроме спорта, семьи и работы и постоянных сторисов на бегу… Когда я поставила цель: закрыть шесть топовых марафонов мира – многие посмеялись (и даже мои родные), мол, даже профессиональные атлеты не могут это сделать, куда уж тебе? Но, как говорится, собака лает, караван идет. Да, я не сделала ничего выдающегося, но для обычной женщины с тремя детьми это огромное личное достижение. Я никогда не бегала, в детстве не ходила ни на какие кружки/секции, толком не умею плавать и даже не умею ездить на велосипеде", – поделилась Super Mamasita.

Обращаясь к женской аудитории, блогер написала: "Но, девочки, зарубите на носу, что в любом возрасте можно начать все с чистого! В абсолютно любой сфере жизни! Уж поверьте мне!"

"Как раз у Алиши был день рождения и я решила поздравить свою дочу вот так… Доча, покажи потом это видео моим внукам и правнукам. Пусть знают, что бабка была той еще оторвой!" – заключила Алия.

Подписчицы выразили свое восхищение и даже прослезились вместе с блогершей:

  • "Молодец Алия".
  • "Почему я плачу".
  • "Смотрю, прослезилась и говорю дура".
  • "Я расплакалась, невероятная, супервумен".
  • "Просто вау! Сколько сил, слез и труда. Мое восхищение".
  • "Какая же вы умница! Пример! Беру пример и горжусь, молодец!"

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