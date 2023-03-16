Как похудеть к лету: топ-10 правил от врача
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Врач-эндокринолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова рассказала, как похудеть к лету, придерживаясь десяти правил, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, "вес должен быть стабильным всегда и состав тела правильным на протяжении всей жизни (к этому надо стремиться)".
"Но в начале весны отовсюду слышны вопросы о том, как же привести себя в порядок к лету".Зухра Павлова
Как отметила специалист, если ввести в привычки 10 правил, то к лету можно стать "существенно стройнее, чем сейчас":
- Поставленная цель и уверенность в победе - это уже половина победы. Например, купленный летний наряд на размер меньше может стать отличным стимулом для снижения веса.
- Хорошо бы проанализировать что, когда и в каком количестве употребляется. То есть, всего неделю ведения дневника питания поможет сделать массу важных открытий.
- Если убрать только избыточный и поздний прием пищи, то уже этого достаточно, чтобы лед тронулся.
- Еще одним эффективным средством является тщательное пережевывание пищи. Если жевать каждый кусок твердой пищи долго, то это поможет сократить объем рациона, а значит и калораж. Я рекомендую делать 33 жевательных движения - это легко запомнить и в целом подходит под определение "жевать долго".
- Чаще пейте воду и это тоже уменьшит частоту и объем съедаемой пищи.
- Многократно доказано, что отсутствие завтрака стимулирует большой объем еды в обед и в ужин. Начните завтракать и состав тела начнет меняться.
- В каждый прием пищи должен быть белок и растительная клетчатка. Фрукты и сладкие овощи только в первой половине дня.
- Отказ от сладкого вечером - это очень полезная привычка, которая должна стать негласным законом. Очень поможет сохранить стройным тело и здоровым мозг.
- Алкоголь практически всегда "тянет" большее количество еды за собой. Или не употребляйте его или сразу ограничьте количество пищи, которое съедите за этот прием пищи.
- И ложиться спать до 23:00.
Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.
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