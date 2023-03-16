Как похудеть к лету: топ-10 правил от врача

Врач-эндокринолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова рассказала, как похудеть к лету, придерживаясь десяти правил, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, "вес должен быть стабильным всегда и состав тела правильным на протяжении всей жизни (к этому надо стремиться)".

"Но в начале весны отовсюду слышны вопросы о том, как же привести себя в порядок к лету". Зухра Павлова

Как отметила специалист, если ввести в привычки 10 правил, то к лету можно стать "существенно стройнее, чем сейчас":

Поставленная цель и уверенность в победе - это уже половина победы. Например, купленный летний наряд на размер меньше может стать отличным стимулом для снижения веса. Хорошо бы проанализировать что, когда и в каком количестве употребляется. То есть, всего неделю ведения дневника питания поможет сделать массу важных открытий. Если убрать только избыточный и поздний прием пищи, то уже этого достаточно, чтобы лед тронулся. Еще одним эффективным средством является тщательное пережевывание пищи. Если жевать каждый кусок твердой пищи долго, то это поможет сократить объем рациона, а значит и калораж. Я рекомендую делать 33 жевательных движения - это легко запомнить и в целом подходит под определение "жевать долго". Чаще пейте воду и это тоже уменьшит частоту и объем съедаемой пищи. Многократно доказано, что отсутствие завтрака стимулирует большой объем еды в обед и в ужин. Начните завтракать и состав тела начнет меняться. В каждый прием пищи должен быть белок и растительная клетчатка. Фрукты и сладкие овощи только в первой половине дня. Отказ от сладкого вечером - это очень полезная привычка, которая должна стать негласным законом. Очень поможет сохранить стройным тело и здоровым мозг. Алкоголь практически всегда "тянет" большее количество еды за собой. Или не употребляйте его или сразу ограничьте количество пищи, которое съедите за этот прием пищи. И ложиться спать до 23:00.

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