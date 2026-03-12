#Референдум-2026
Советы

Раскрыт безопасный способ похудеть к лету

ноги, весы, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 18:06 Фото: pixabay
Российский врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова рассказала, как безопасно похудеть к лету, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 12 марта 2026 года она отметила, что "похудение к лету" – это прекрасная мотивация сбросить лишний вес, и подсказала, как это сделать безопасно.

"Идея "похудеть к лету", конечно, классная мотивация, невероятная, особенно, когда видишь красивые платья на витринах магазинов. Но важно худеть безопасно. Если мы за зиму "наели" 2-3 лишних размера, то сбрасывать по 3-4 кг в месяц – безопасно. Если больше – вес, к сожалению, вернется", – подчеркнула Юлия Смирнова.

По ее словам, важно и то, каким способом человек худеет. Оптимальным, как отметила врач, будет правильное сбалансированное питание и посильное увеличение физической нагрузки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Кому нельзя есть сыр

Ранее врач назвал простые признаки хорошего здоровья.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
