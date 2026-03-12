Раскрыт безопасный способ похудеть к лету
Фото: pixabay
Российский врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова рассказала, как безопасно похудеть к лету, сообщает Zakon.kz.
В беседе с РИА Новости 12 марта 2026 года она отметила, что "похудение к лету" – это прекрасная мотивация сбросить лишний вес, и подсказала, как это сделать безопасно.
"Идея "похудеть к лету", конечно, классная мотивация, невероятная, особенно, когда видишь красивые платья на витринах магазинов. Но важно худеть безопасно. Если мы за зиму "наели" 2-3 лишних размера, то сбрасывать по 3-4 кг в месяц – безопасно. Если больше – вес, к сожалению, вернется", – подчеркнула Юлия Смирнова.
По ее словам, важно и то, каким способом человек худеет. Оптимальным, как отметила врач, будет правильное сбалансированное питание и посильное увеличение физической нагрузки.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее врач назвал простые признаки хорошего здоровья.
