Сенатор усомнился в эффективности мер Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции

На пленарном заседании Сената Парламента РК 16 марта 2023 года депутат Сергей Карплюк выразил сомнения по поводу эффективности мер Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляционных процессов в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор напомнил, что в январе 2023 года фактическая инфляция в годовом исчислении составила 20,7%, а в феврале уже - 21,3%, причем цены на продовольственные товары за год выросли на 26,2%. Но Министерство национальной экономики РК при корректировке бюджета показатель целевого коридора годовой инфляции оставляет без изменения, на уровне 7,5-9,5%.

У депутата возникли сомнения по поводу обоснованности такого оптимизма. Он отметил, что до сих пор сохраняются неблагоприятные риски, которые могут отразиться на курсе нацвалюты. А коридор, который предложило правительство, не совпадает даже с теми процентами, что предлагает Нацбанк – 9-12%.

"Нацбанк менее оптимистичен в своих прогнозах, годовой уровень инфляции в 2023 году он предполагает в пределах 9-12%. При этом базовый сценарий прогноза Нацбанка не учитывает возможные ограничения казахстанского экспорта к международным рынкам, ускорение роста цен на продовольственные товары, ускорение показателей инфляции в Российской Федерации, ослабление рубля и ужесточение в ее адрес международных санкций. Это все отрицательно скажется на уровне инфляции. Вероятность перечисленных факторов очень высока. В связи с этим опрос, есть ли у правительства запасной план по удержанию заданного коридора инфляции в случае исполнения неблагоприятных сценариев?" Сергей Карплюк

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов уточнил, что 7,5-9,5% - это главный целевой ориентир.

"Оно учитывает тенденцию по году в целом, и верхняя граница коридора соответствует - в пределах прогноза Нацбанка. То есть как вы сказали 9-12%. Вместе с тем с прошлого года правительство приняло и реализует комплекс мер по сдерживанию инфляции. Меры включают в себя мероприятия по насыщению внутреннего рынка отечественными продуктами. Также будет активизирован механизм по хранению и транспортировки продукции. Будут реализованы мероприятия по поддержке розничной торговли и по контролю ценообразования. Также будут антимонопольные мероприятия и внешнеторгового регулирования". Галымжан Пирматов

Он добавил, что все это должно сопутствовать снижению инфляции в пределах целевого коридора.

"Касательно запасного плана – да, он имеется. При разработке прогнозов социально-экономического развития рассматриваются разные сценарии. Как раз базовый сценарий предполагает инфляцию в коридоре 7,5-9,5%. При изменении ситуации у правительства будет возможность внести корректировки в показатели. Также будет актуализирован комплекс мер и внесены дополнительные необходимые мероприятия, исходя из ситуации". Галымжан Пирматов

11 января 2023 года на заседании правительства глава Нацбанка рассказывал о причинах, вызвавших резкий рост инфляции в 2022 году. По его словам, это было вызвано геополитическим шоком.