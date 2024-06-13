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Сенатор усомнился в эффективности системы расчета госдолга

Сенат, Парламент, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 13:53 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Депутат Нурлан Бекенов 13 июня на пленарном заседании Сената заявил, что методика расчетов долговых показателей имеет недостатки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор подчеркнул, что по заверению Министерства финансов госдолг находится в пределах безопасного. На конец 2023 года он составил 27,2 трлн тенге. Основную долю (92 процента) составляет правительственный долг.

"Однако аудит показал, что методика расчетов долговых показателей имеет недостатки. Использование настоящей модели может привести к увеличению нагрузки. Это указывает на необходимость управления государственным долгом с учетом не только его отношения к ВВП, но и другим экономическим факторам", – озвучил Нурлан Бекенов. 

В продолжении он заявил, что в отчете правительства не раскрывается информация по достигнутому эффекту от займов и отсутствует анализ управления долгом и его влияния на бюджет.

"В связи с этим возникают вопросы," – сказал сенатор. 

Министр финансов Мади Такиев уточнил, что для концепции управления государственными финансами определены несколько параметров. 

Он подчеркнул, что в рамках нового Бюджетного кодекса все вопросы прорабатываются.

Ранее министр финансов Мади Такиев ответил на критику депутатов касательно частых корректировок бюджета страны.

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