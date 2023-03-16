Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аэропорт Шымкента проверит правительственная комиссия

аэропорт Шымкента проверит правительственная комиссия Фото: primerminister.kz
Глава правительства Алихан Смаилов 14 марта 2023 года издал распоряжение "Об образовании Правительственной комиссии по вопросам функционирования аэропорта города Шымкента", сообщает Zakon.kz.

"Образовать правительственную комиссию по вопросам функционирования аэропорта города Шымкента. Комиссии незамедлительно приступить к работе и выработать конкретные меры по решению проблем", - говорится в документе.

В состав правительственной комиссии вошли:

  • первый заместитель премьер-министра РК, председатель
  • министр индустрии и инфраструктурного развития РК, заместитель председателя
  • аким города Шымкента
  • первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РК
  • вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК
  • вице-министр сельского хозяйства РК
  • заместитель министра внутренних дел РК
  • заместитель министра обороны РК
  • вице-министр экологии и природных ресурсов РК
  • вице-министр национальной экономики РК
  • вице-министр финансов РК
  • вице-министр юстиции РК
  • заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
  • заместитель Генерального прокурора РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (по согласованию)
  • региональный инспектор отдела развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства РК.

27 января премьер-министр РК Алихан Смаилов побывал с рабочей поездкой в Шымкенте, где в первую очередь ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала.  Тогда он заявил, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.

Читайте также

Новый цифровой документ доступен для казахстанцев на eGov mobile

В Wildberries прокомментировали многомиллионные штрафы казахстанским продавцам

В Казахстане утвердили лимиты на охоту на животных и птиц

Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 16 марта
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления