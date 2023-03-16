Аэропорт Шымкента проверит правительственная комиссия

Глава правительства Алихан Смаилов 14 марта 2023 года издал распоряжение "Об образовании Правительственной комиссии по вопросам функционирования аэропорта города Шымкента", сообщает Zakon.kz.

"Образовать правительственную комиссию по вопросам функционирования аэропорта города Шымкента. Комиссии незамедлительно приступить к работе и выработать конкретные меры по решению проблем", - говорится в документе.

В состав правительственной комиссии вошли:

первый заместитель премьер-министра РК, председатель

министр индустрии и инфраструктурного развития РК, заместитель председателя

аким города Шымкента

первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РК

вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК

вице-министр сельского хозяйства РК

заместитель министра внутренних дел РК

заместитель министра обороны РК

вице-министр экологии и природных ресурсов РК

вице-министр национальной экономики РК

вице-министр финансов РК

вице-министр юстиции РК

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)

заместитель Генерального прокурора РК (по согласованию)

заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (по согласованию)

региональный инспектор отдела развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства РК.

27 января премьер-министр РК Алихан Смаилов побывал с рабочей поездкой в Шымкенте, где в первую очередь ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала. Тогда он заявил, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.