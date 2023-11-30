Правительственную комиссию создали по расследованию причин пожара в хостеле Алматы

Распоряжением премьер-министра Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ее состав вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимата Алматы. Председатель комиссии, министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, экстренно вылетает на место происшествия.

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Отмечается, что правительственная комиссия незамедлительно приступит к работе по всестороннему расследованию причин группового несчастного случая вследствие пожара и оказанию первоочередной помощи пострадавшим.

В 05:30 утра 30 ноября в Алматы загорелся хостел по улице Ади Шарипова. На данный момент известно о 13 погибших. 59 человек смогли самостоятельно спастись из горящего здания. Двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом.