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В Омске и Самаре откроют филиалы КазНУ имени аль-Фараби

Казахстан Россия вузы Фото: kaznu.kz
Российская сторона прорабатывает вопрос открытия филиала КазНУ им. аль-Фараби на базе одного из высших заведений РФ в Омске и Самаре, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Сената проголосовали за ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан.

"На основании соглашения между странами стороны утвердили открытие филиалов вузов на паритетной основе. В настоящее время российской стороной прорабатывается вопрос открытия филиала КазНУ им. аль-Фараби на базе одного из высших заведений РФ в приграничных регионах РФ в городе Омске, Самаре. Для реализации инициативы Казахстана в этом вопросе необходимо ратифицировать данные соглашения. В рамках сотрудничества в области высшего образования в Казахстане открыты филиалы двух ведущих вузов РФ в Алматы и Атырау".Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев

Он отметил, что основная цель соглашения направлена на урегулирование вопросов создания и функционирования филиалов вузов Казахстана и России. В рамках соглашения предусматривается получение казахстанской лицензии при открытии филиалов российских организаций высшего образования в РК. Обучение в филиалах может проводиться на государственных языках двух стран.

"В рамках образовательных программ в обязательном порядке преподаются государственный язык и история страны, в которой находятся филиалы. Процедура госконтроля, аккредитации будет осуществляться в соответствии с законодательством РК. Также предусмотрена выдача студентам казахстанских и российских образовательных документов. Реализация соглашения не потребует дополнительных финансовых затрат и не приведет к негативным социально-экономическим, правовым последствиям".Куаныш Ергалиев

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон не позднее чем за один год до окончания очередного периода не направит другой стороне по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.

Жадра Жулмухаметова
Россия Сенат Парламента РК Казахстан
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