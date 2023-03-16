Госграница Казахстана и Узбекистана стала длиннее на 5 км

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя министра иностранных дел Роман Василенко, казахстанско-узбекская граница стала длиннее на 5 км.

"Граница наша стала, можно так сказать, на 5 километров протяженнее за счет того, что она стала, так скажем, содержать больше изгибов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших граждан. При делимитация, линия границы была проведена по карте и при демаркации выясняется, что на этом месте изменилось русло реки. Нас с Узбекистаном, не буду говорить, разъединяет, нас объединяет две реки - Сырдария и Келес. Меняется русло, меняются наносные островки. Граница традиционно проводится по формату реки. 2356 километров 666 метров протяженность сейчас границы. И она стала на 5 километров длиннее". Роман Василенко

Роман Василенко представил проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы".

Он напомнил, что процесс юридического оформления границы с Узбекистаном был завершен подписанием 22 декабря 2022 года президентами двух стран договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Демаркация границы проведена на основе договоров о казахстанско-узбекской госграницы от 2001 и 2022 годов.

"Переговоры по демаркации начались в 2003 году. Полевые работу по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы. За прошедшие 19 лет состоялось 100 заседаний совместно казахстанско-узбекской демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы. По результатам демаркационных работ протяженность границ составила 2 356 тыс. км на линии границы установлен 1301 пограничный знак. Итоги демаркации отражены в документах, объемом более 8 тыс. страниц, которые являются неотъемлемой частью данного договора и оформлены в качестве приложений к нему". Роман Василенко

Он заверил, что демаркация границы проведена с учетом интересов государственных и местных органов РК, населения, проживающее в приграничных районах, а также обеспечение удобство на границе пограничной службы КНБ.

Позже в кулуарах сената он сообщил, что вопрос по госгранице с Узбекистаном полностью урегулирован.

"Да, он абсолютно закрыт. Договор подписан, Сенат его ратифицировал, он направляется на подпись Главе государства, когда он подпишет и он вступит в силу для нас. В Узбекистане процесс ратификации данного договора находится на очень продвинутой стадии. Мы ожидаем, что и узбекская сторона также достаточно быстро его ратифицирует и тогда он вступит в силу полностью. Более того мы планируем его разместить в секретариате ООН как международный договор, окончательно закрепляющий определение нашей границы. Аналогичная у нас ситуация и Кыргызстаном, и с Китаем, и с Туркменистаном". Роман Василенко

16 марта Парламент принял новый Социальный кодекс, а также корректировки в бюджет.

